i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski

Wyjątkowy moment

Anna Lewandowska tuż po meczu z Austrią pokazała zdjęcie uradowanego Roberta. Obraz warty więcej niż tysiąc słów

Tomasz Piechna 14:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Robert Lewandowski nie miał żadnych powodów do radości po meczu Polski z Austrią na mistrzostwach Europy w Niemczech. Biało-czerwoni w piątkowe popołudnie stracili jakiekolwiek szanse na awans do fazy pucharowej, a sam kapitan kadry zaprezentował się słabo. Dzień później miał jednak okazję, żeby się uśmiechnąć, bo 22 czerwca to dla niego wyjątkowy dzień w życiu.