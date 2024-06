i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS / MAREK ZIELINSKI / SUPER EXPRESS Cezary Kucharski, Robert Lewandowski

Mocna opinia

Aż nas zabolało, gdy przeczytaliśmy te słowa Kucharskiego o Lewandowskim. Apel do Probierza. Bezlitosne podsumowanie

Tomasz Piechna 15:36

We wtorkowe południe okazało się, że Michał Probierz na pewno zostanie na swoim stanowisku po zakończeniu mistrzostw Europy i wciąż będzie miał możliwość prowadzenia reprezentacji Polski. O takim posunięciu PZPN mówiło się już od jakiegoś czasu, a we wtorek się potwierdziło. Do decyzji prezesa Cezarego Kuleszy odniósł się Cezary Kucharski, który nie omieszkał wbić szpilki w Roberta Lewandowskiego.