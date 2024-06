i Autor: AP PHOTO Baris Alper Yilmaz

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Baris Alper Yilmaz. Sylwetka reprezentanta Turcji

Baris Alper Yilmaz to jeden z napastników powołanych do reprezentacji Turcji na Euro 2024. W zakończonym sezonie ligowym świetnie spisywał się w Galatasaray i zdobył mistrzostwo, a swoją formę przed wyjazdem do Niemiec potwierdził m.in. w meczu z Polską, w którym strzelił jedynego gola dla Turków (1:2). Euro będzie jego pierwszym wielkim turniejem, ale 24-latek może być jednym z nieoczywistych bohaterów drużyny Vincenzo Montelli.