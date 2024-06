i Autor: AP PHOTO FRANCISCO CONCEICAO

Euro 2024: Portugalia

Euro 2024: Francisco Conceicao. Sylwetka reprezentanta Portugalii

Francisco Conceicao to młody napastnik, który zadebiutował w kadrze dopiero w marcu 2024 roku i miał okazję zagrać tylko w dwóch meczach. Trudno sobie wyobrazić, że będzie on miał realny wpływ na grę reprezentacji Portugalii, ale kto wie, być może zostanie on nieoczekiwanym bohaterem swojej drużyny. Kim jest Francisco Conceicao? Sylwetka Francisco Conceicao - reprezentanta Portugalii powołanego na Euro 2024.