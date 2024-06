i Autor: Instagram Giorgi Gvelesiani

Euro 2024: Gruzja

Euro 2024: Giorgi Gvelesiani. Sylwetka reprezentanta Gruzji

Giorgi Gvelesiani to niezwykle interesująca postać w kadrze Gruzji, ponieważ ma on już 33 lata, a w reprezentacji... zadebiutował dopiero w ostatnim sparingu przed Euro 2024! Mimo że wcześniej kadrze nie grał, to dostał od Willy'ego Sagnola bilet na sam turniej. Kim jest Giorgi Gvelesiani? Sylwetka Giorgiego Gvelesianiego - reprezentanta Gruzji powołanego na Euro 2024.