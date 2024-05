Euro 2024: Grupa A TERMINARZ. Harmonogram meczów grupy A na mistrzostwa Europy 2024: Niemcy, Szkocja, Węgry, Szwajcaria

Euro 2024: TERMINARZ Grupy E na ME w Niemczech. Harmonogram meczów w grupie E na Euro 2024: Rumunia, Belgia, Słowacja, Ukraina

ME 2024

Na mistrzostwach Europy jest kilka grup, w których mamy dwóch wyraźnych faworytów do awansu, ale są również zestawienia, gdzie gra o fazę pucharową Euro 2024 może toczyć się do ostatniej sekundy ostatniej kolejki fazy grupowej. I jeśli mowa o tej drugiej "kategorii", to na pewno w tym zestawieniu trzeba wyróżnić grupę A. Choć Niemcy są tutaj zdecydowanym faworytem, a w dodatku mają przewagę w postaci gry na własnym terenie, o tyle trudno wskazać, kto z grona Szkocja, Węgry i Szwajcaria będzie drugim z zespołów walczących o awans.

Euro 2024: Grupa A TERMINARZ. Kiedy mecze grupy A na mistrzostwach Europy

Największe doświadczenie z trzech wyżej wymienionych zespołów wydaje się mieć Szwajcaria. Helweci przed czterema laty awansowali do ćwierćfinału mistrzostw Europy, kiedy to sensacyjnie pokonali Francję w 1/8 finału. Trójkolorowi byli wówczas mistrzami świata. Po drugiej stronie barykady jest Szkocja. Drużyna ta w swojej historii jeszcze nigdy nie zagrała w fazie pucharowej. Czy to mistrzostw świata, czy Europy.

Harmonogram grupy A na ME w Niemczech: Niemcy, Szkocja, Węgry, Szwajcaria

Grupa A zmagania rozpocznie oczywiście jako pierwsza. Mecz otwarcia pomiędzy Niemcami a Szkotami odbędzie się 14 czerwca i już wówczas dowiemy się, czy Szkoci dadzą sobie szansę na historyczne osiągnięcie, czy już po pierwszym meczu będą musieli grać o życie w rywalizacji ze Szwajcarią.

Terminarz grupy A na Euro 2024 w Niemczech: