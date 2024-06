Walukiewicz urodził się 5 kwietnia 2000 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Na dobre jego kariera wystrzeliła po przenosinach do Pogoni Szczecin, z której trafił do Włoch. Obecnie reprezentuje barwy Empoli, które w tym sezonie Serie A rzutem na taśmę utrzymało się w elicie. Polak był jednym z kluczowych zawodników drużyny, więc jego przygoda w Italii powinna trwać dalej. Sam piłkarz z pewnością liczy na to, że po efektownych występach w lidze włoskiej dostanie szansę od Probierza i wybiegnie na boisko podczas Euro 2024.

Sebastian Walukiewicz - reprezentacja

Walukiewicz zadebiutował w reprezentacji Polski 7 października 2020 roku w meczu towarzyskim z Finlandią (5:1). Cztery dni później rozegrał 90 minut w starciu z Włochami w Lidze Narodów (0:0), a miesiąc później wybiegł na boisku w spotkaniu z Ukrainą (2:0). I to by było na tyle. Po kilku latach odkurzył go dopiero Probierz, który powołał go na mecz eliminacji Euro 2024 z Wyspami Owczymi oraz baraże. W żadnej z tych potyczek nie pojawił się jednak na murawie. Mimo to zdaniem ekspertów po tak udanym sezonie w Serie A może mieć duże nadzieje na występ podczas niemieckich mistrzostw Europy.

Sebastian Walukiewicz - klub

Przygodę z piłką zaczynał w juniorskiej drużynie FC Kłodawa 13, z której trafił do MKP Gorzów Wielkopolski. W wieku 13 lat przeniósł się do Legii Warszawa. Tam grywał regularnie w ekipach juniorskich, raz zagrał w rezerwach seniorów, ale w tej najważniejszej jedenastce nie dostał szansy. W Ekstraklasie zadebiutował dopiero po transferze do Pogoni Szczecin. I to właśnie występy w barwach "Portowców" stały się dla niego przepustką do wielkiego futbolu. Najpierw podpisał kontrakt z Cagliari, a rok temu związał się z Empoli. W zakończonym niedawno sezonie wystąpił w 27 meczach, walnie przyczyniając się do utrzymania klubu w Serie A.

Sebastian Walukiewicz - partnerka

Walukiewicz od dłuższego czasu związany jest z Lilą Lityńską, ale w przeciwieństwie do wielu kolegów z reprezentacji, obrońca Empoli rzadko pokazuje się z ukochaną w mediach społecznościowych. Sama Lityńska chętnie jednak dzieli się swoim życiem w sieci. Wybranka serca Walukiewicza rok temu ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Szczecińskim, a jej hobby to siłownia, narty oraz podróże.

Sebastian Walukiewicz - sylwetka