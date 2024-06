Euro 2024: Marco Guida. Kim jest sędzia mistrzostw Europy w Niemczech? Sylwetka

Była gwiazda tak to widzi

Jest on sędzią FIFA od 2014. Na razie nie miał szczęścia sędziować żadnego mistrzowskiego turnieju, ale to z racji dużej konkurencji w swoim kraju. Ma natomiast duże obycie w meczach europejskich pucharów. Tylko w minionym sezonie był arbitrem pięciu meczów Ligi Mistrzów, licząc fazę grupową i pucharową. Włoch sędziował mecz reprezentacji Polski, a było to 1 czerwca 2021 roku, gdy Biało-Czerwoni prowadzeni przez Paulo Sousę zmierzyli się towarzysko z Rosją, przed finałami EURO. W zakończonym sezonie obchodził okrągły jubileusz, bo poprowadził dwusetny mecz w Serie A.

Kim jest sędzia Marco Guida

Kraj: Włochy

Data urodzenia (wiek): 7 czerwca 1981 (43)

Doświadczenie:

Liga Mistrzów: 9 meczów

Liga Europy: 11 meczów

Eliminacje do MŚ – 3 mecze

Eliminacje do ME - 4 mecze

Liga Narodów Dywizja A – 1 mecz

Liga włoska (Serie A) – 200 meczów

