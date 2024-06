i Autor: Cyfrasport Matheus Nunes

Euro 2024: Portugalia

Euro 2024: Matheus Nunes. Sylwetka reprezentanta Portugalii

Matheus Nunes to zdecydowanie jeden z tych zawodników, którzy mają mniejsze szansę na występy na Euro 2024. Choć w 2023 roku zakupił go Manchester City, to w reprezentacji nie został on uznany za zawodnika mogącego wesprzeć zespół choćby w eliminacjach Euro 2024, w których w ogóle nie grał. Dostanie on jednak szansę pojechania z drużyną na turniej. Kim jest Matheus Nunes? Sylwetka Matheus Nunes - reprezentanta Portugalii powołanego na Euro 2024.