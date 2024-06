i Autor: AP PHOTO Mykhailo Mudryk

Euro 2024: Ukraina

Euro 2024: Mykhaylo Mudryk. Sylwetka reprezentanta Ukrainy

Mykhaylo Mudryk to jedna z największych gwiazd reprezentacji Ukrainy. Młody pomocnik ściągnięty za wielkie pieniądze z Szachtara Donieck do Chelsea póki co nie do końca spełnia pokładane w nim nadzieje, jednak wciąż ma on szansę stać się liderem ofensywy kadry na lata. Kim jest Mykhaylo Mudryk? Sylwetka Mykhaylo Mudryka - reprezentanta Ukrainy powołanego na Euro 2024.