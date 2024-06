i Autor: Cyfrasport Oleksandr Zinchenko (z prawej)

Euro 2024: Ukraina

Euro 2024: Oleksandr Zinchenko. Sylwetka reprezentanta Ukrainy

Oleksandr Zinchenko to zdecydowanie jedna z największych gwiazd reprezentacji Ukrainy. Jego dorobek jak i forma w minionym sezonie (choć nieco słabsza pod koniec) sprawiają, że to niezwykle ważna postać dla kadry Ukrainy i niewątpliwie będzie on liderem zespołu na Euro 2024. Kim jest Oleksandr Zinchenko? Sylwetka Oleksandra Zinchenki - reprezentanta Ukrainy powołanego na Euro 2024.