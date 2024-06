Euro 2024: Reprezentacja Austrii. Trener, skład, kadra, gwiazdy, kiedy mecze mistrzostwa Europy 2024

Austria od dawna miała w swoich szeregach solidnych zawodników, którzy grali w mocnych, europejskich klubach. Rzadko przekładało się to jednak na wyniki reprezentacji, bo zespół ten można było uznać za średniaka, który potrafił sprawić niespodziankę z mocniejszym rywalem, ale o sukcesach nie było mowy. Ale od początku 2023 roku Austria stała się prawdziwą maszynką do wygrywania meczów i od tego czasu poległa tylko w jednym spotkaniu. Dlatego coraz częściej mówi się, że zespół prowadzony przez Ralfa Rangnicka może na Euro 2024 sprawić sporą niespodziankę.

Sonda Czy reprezentację Austrii stać na niespodziankę na Euro 2024? Tak Nie Trudno powiedzieć

Trener Austrii: Ralf Rangnick

Ralf Rangnick w świecie futbolu znany jest już od wielu lat. W niemieckiej piłce pracował z takimi klubami jak VfB Stuttgart, Hannover 96, czy Schalke Gelsenkirchen. O Rangnincku zawsze mówiono jako o wizjonerze piłki. Dużą pracę wykonał przede wszystkim w RB Lipsk, gdzie został dyrektorem sportowym i koordynował działania z innymi klubami pod egidą znanego napoju energetycznego. To on tworzył filozofię klubu i nakreślał, jak wszystko ma funkcjonować. Co więcej, szło mu na tyle dobrze, że powierzono mu budowanie koncepcji wszystkich zespołów Red Bulla. Rangnick pracował również w Manchesterze United, a ostatnio odrzucił propozycję od Bayernu Monachium. Austria pod jego wodzą zaczęła grać przyjemną dla oka piłkę i choć spadła z do Dywizji B Ligi Narodów w 2022 roku, w eliminacjach do Euro 2024 grała jak z nut.

Największa gwiazda: Marcel Sabitzer

W reprezentacji Austrii znajdziemy kilku liderów i nazwiska, które grają na największych europejskich stadionach, ale wśród nich wyróżnia się Marcel Sabitzer. Wielu fanów zachwyca się jego grą, bo środkowy pomocnik świetnie potrafi regulować grę i jest mózgiem zespołu. Austriak na szerokie wody wypłynął w RB Lipsk, skąd kupił go Bayern Monachium. Następnie grał w Manchesterze United, a obecnie reprezentuje barwy Borussii Dortmund, z którą w tym sezonie dotarł do finału Ligi Mistrzów. Sabitzer na swoim koncie ma dwa mistrzostwa Niemiec.

Terminarz Austrii na Euro 2024

17.06, godz. 21:00 Austria - Francja

21.06, godz. 18:00 Polska - Austria

26.06, godz. 18:00 Holandia - Austria

Austria na mistrzostwach Europy