Euro 2024: Reprezentacja Czech. Trener, gwiazda i kiedy mecze Euro 2024

Reprezentacja Czech na niemieckim Euro to mieszanka doświadczonych zawodników oraz młodych talentów. Trener Šilhavý stawia na sprawdzonych piłkarzy, którzy już wcześniej pokazali, że potrafią rywalizować na poziomie. Czesi, chociaż nie są wymieniani w gronie głównych faworytów turnieju, mają potencjał, aby sprawić niespodziankę. Zespół opiera się na solidnej defensywie oraz kreatywnym środku pola, co w połączeniu z umiejętnościami strzeleckimi Schicka może przynieść dobre rezultaty. Ważne będzie także wsparcie kibiców, którzy licznie wybierają się do Niemiec, aby dopingować swoją drużynę.

Trener: Jaroslav Šilhavý

Czeski trener i były piłkarz. Urodził się 3 listopada 1961 roku w Pilźnie, w Czechosłowacji. Jako piłkarz grał na pozycji obrońcy w kilku czołowych czeskich klubach. Jego trenerska kariera obejmuje prowadzenie kilku klubów w czeskiej lidze: FC Slovan Liberec, Dynamo České Budějovice, FK Baumit Jablonec, Dukla Praga, FK Mladá Boleslav, FC Slovan Liberec i Slavia Praga. W 2016 roku zdobył mistrzostwo Czech z FC Slovan Liberec, a później odniósł sukces ze Slavią Praga, wygrywając z nią mistrzostwo Czech sezon później. Šilhavý został mianowany selekcjonerem reprezentacji Czech w 2018 roku. W 2021 roku doprowadził Czechów do ćwierćfinałów Euro, gdzie lepsi okazali się Duńczycy.

Największa gwiazda: Patrik Schick

Na Euro 2020 zasłynął spektakularnym golem z połowy boiska w meczu ze Szkocją. "On to zobaczył!" - krzyczał komentujący ten mecz Rafał Wolski. Rozpoczął karierę w młodzieżowych drużynach Sparty Praga. W 2016 roku Schick przeniósł się do włoskiego klubu UC Sampdoria, gdzie jego kariera nabrała tempa. W sezonie 2016/2017 strzelił 11 goli w Serie A i już w 2017 roku Schick przeszedł do AS Roma, jednak jego czas w rzymskim klubie był naznaczony problemami zdrowotnymi i brakiem regularnej gry. W 2019 roku został wypożyczony do RB Leipzig, gdzie odzyskał formę, strzelając 10 goli w Bundeslidze. W 2020 roku Schick podpisał kontrakt z Bayerem Leverkusen, gdzie szybko stał się kluczowym zawodnikiem. Jego występy w Bundeslidze były imponujące, a szczególnie pamiętny był sezon 2021/2022, kiedy to Schick strzelił 24 gole w lidze. Do dziś jest ważną postacią potężnego Bayeru, o ile jest zdrowy.

Terminarz Czechów na Euro 2024:

17 czerwca: Portugalia - Czechy

22 czerwca: Czechy - Gruzja

26 czerwca: Czechy - Turcja

Czesi na mistrzostwach Europy:

1960 – 3. miejsce

1964 – 1972 Nie zakwalifikowała się

1976 - mistrzostwo

1980 – 3. miejsce

1984 – Nie zakwalifikowała się

1988 – Nie zakwalifikowała się

1992 – Nie zakwalifikowała się

1996 – Finał (II miejsce)

2000 – Faza grupowa

2004 – Półfinał

2008 – Faza grupowa

2012 – Ćwierćfinał

2016 – Faza grupowa

2020 – Ćwierćfinał

