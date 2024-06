Euro 2024: Slavko Vincić. Kim jest sędzia mistrzostw Europy w Niemczech? Sylwetka

Była gwiazda tak to widzi

Był bowiem rozjemcą meczu barażowego Polska-Estonia (5:1), który otworzył Biało-Czerwonym drogę do finałowego spotkania z Walią. Jest arbitrem FIFA od 2010 roku. O Vinciciu było głośno przed czterema laty, ale nie z powodu pracy na boisku. Został bowiem… aresztowany na imprezie z gangsterami. Podczas nalotu w trakcie trwania imprezy biznesowej policja znalazła broń, pieniądze i urządzenia do produkcji narkotyków. Vincić znalazł się tam przypadkowo, bo przyjął zaproszenie na tę imprezę. Tłumaczył się później , że było to jeden z jego największych błędów życiowych. Dużo bardziej udane były jego ostatnie lata pracy sędziowskiej, gdyż był arbitrem podczas najważniejszych turniejów w ostatnich latach - EURO 2021 i mundialu w Katarze.

Kim jest sędzia Slavko Vincić:

Kraj: Słowenia

Data urodzenia (wiek): 25 listopada 1979 (45)

Doświadczenie:

Liga Mistrzów – 31 meczów

Liga Europy – 22 mecze

Mistrzostwa Europy (2 turnieje finałowe) - 4 mecze

Mistrzostwa świata (mundial w Katarze) – 2 mecze

Liga Narodów Dywizja A – 2 mecze

Liga Słoweńska – 243 mecze

