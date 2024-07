Ewa Pajor wyznała komu kibicuje na EURO. Piłkarka Barcelony trzyma kciuki za gwiazdę futbolu!

Co za porównanie!

Kocha oglądać futbol

Walka na mistrzostwach Europy wkracza w decydującą fazę. 5 i 6 lipca zostaną rozegrane ćwierćfinały. Zdaniem ekspertów najwyższe notowania do wygrania turnieju ma reprezentacja Hiszpanii. - Mecz Hiszpania - Niemcy to na pewno będzie niesamowite widowisko - powiedziała Ewa Pajor, cytowana przez PAP. - Te dwa zespoły prezentują naprawdę bardzo wysoki poziom. Czekam z niecierpliwością na ten mecz. Jestem ciekawa kto wygra. Kocham oglądać futbol. Podczas Euro towarzyszą mi duże emocje - zaznaczyła.

Jest wielką fanką Cristiano Ronaldo

Polska piłkarska przyznała, że ma swojego faworyta podczas niemieckich finałów. Jej ulubieńcem jest kapitan reprezentacji Portugalii. - Jestem wielką fanką Cristiano Ronaldo, więc kibicuję Portugalii - wyznała reprezentantka Polski, cytowana przez PAP. - Hiszpania i Niemcy to drużyny, które grają świetną piłkę na tym Euro. Jestem bardzo ciekawa tego spotkania, ale również starcia Portugalii z Francją. Na pewno będą to bardzo dobre mecze i czekam na to, aby obejrzeć je w telewizji - zdradziła zawodniczka Barcelony.

