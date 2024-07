Legenda reprezentacji Portugalii Nuno Gomes mówi wprost. Cristiano Ronaldo chciałby odejść jako zwycięzca [ROZMOWA SE]

"Super Express": - Czego spodziewa się pan po meczu Portugalii z Francją?

Nuno Gomes: - Liczę na to, że nie będą to piłkarskie szachy. Obie drużyny mają w sobie sporo jakości. W ich szeregach nie brakuje gwiazd, ale do tej pory takie starcia na tych mistrzostwach nie były wielkimi widowiskami. Wierzę, że w tym przypadku będzie jednak inaczej.

- W 1/8 finału Francja i Portugalia strzeliły w sumie jednego gola i to po trafieniu samobójczym. To wiele mówi.

- Wraz z kolejną fazą turnieju rośnie presja wyniku. Francja mierzyła się z bardzo silną Belgią. W tamtym spotkaniu jedni i drudzy bali się popełnić błąd. Decydująca akcja miała miejsce w 85. minucie spotkania i Belgom pozostało zbyt mało czasu, aby odpowiedzieć. Portugalczycy byli za to zdecydowanym faworytem spotkania ze Słowenią, która z kolei nie miała nic do stracenia, co było widać na boisku. Ostatecznie rzuty karne dały nam awans, chociaż do końca drżeliśmy o wynik.

Zdzisław Kręcina zabrał głos na temat kapitana Biało-Czerwonych. Jasno określił jego reprezentacyjną przyszłość [ROZMOWA SE]

- Z czego może wynikać taka niemoc największych gwiazd? Mbappe strzelili gola z rzutu karnego, a Ronaldo jeszcze nie trafił na tym turnieju.

- Na obu są zwrócone oczy wielu. W końcu Ronaldo przez lata był jednym z najlepszych zawodników na świecie, a Mbappe dopiero co przeniósł się do Realu, gdzie ma pomóc w zdobywaniu kolejnych trofeów. Trudno powiedzieć, skąd taka niemoc. Wierzę, że w najbliższym meczu zapewnią nam sporą dawkę emocji.

- Jednym z obrazków meczu ze Słowenią był Ronaldo zalany łzami po niewykorzystanym rzucie karnym. Jak pan odebrał jego reakcję?

- Na pewno nie było to udawane. Ronaldo zdaje sobie sprawę, że to prawdopodobnie ostatni duży turniej w jego karierze i chciałby odejść jako zwycięzca. Na pewno liczył na więcej, ale na razie jego dorobek na tych mistrzostwach jest słaby. To zawodnik, który uwielbia duże mecze przeciwko mocnym rywalom i ma w sobie tę jakość, że może dać coś ekstra.

Wielka zmiana u Jakuba Piotrowskiego. Podjął ważną decyzję w sprawie swej przyszłości

- Po ostatnim meczu wylała się na niego spora fala krytyki, że jest hamulcowym, że nie pomaga drużynie i gra pod siebie. Czy zgadza się pan z tą opinią?

- Cristiano Ronaldo to najlepszy zawodnik w historii portugalskiej piłki. Jest urodzonym zwycięzcą i bardzo mu zależy na tym trofeum, ale także dla niego na pierwszym miejscu zawsze będzie drużyna. Pracował z wieloma selekcjonerami i zawsze dobro zespołu było dla niego priorytetem. Nie mam wątpliwości, że tak samo jest i tym razem.

Piotr Świerczewski: tylko wariaci rezygnują z Roberta Lewandowskiego

- Osiem lat temu Francja i Portugalia spotkały się w finale. Wtedy wszystkie argumenty przemawiały za „Trójkolorowymi”, a ostatecznie po tytuł sięgnęli Portugalczycy.

- Wtedy również nasza droga do zwycięstwa nie była łatwa. Najpierw spore problemy w fazie grupowej, potem wygrana po dogrywce z Chorwacją, awans po rzutach karnych z Polską. Pewne zwycięstwo odnieśliśmy dopiero w półfinale z Walią, a w finale my nic nie musieliśmy. Mam wrażenie, że teraz jest podobnie. To Francja jest głównym faworytem nie tylko tego meczu, ale całego turnieju. Ona musi, my tylko możemy. Być może to sprawi, że zagramy z większym luzem, już bez takiej presji.

- Czyli w pana ocenie to Francuzi są faworytami?

- Na pewno mają kompletny zespół z wieloma wybitnymi jednostkami, ale my także mamy swoje atuty.

Jerzy Dudek o wyczynie Turcji i kosmicznej interwencji Merta Gunoka. Porównał go do bramkarskiej legendy [ROZMOWA SE]

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Sonda Czy Niemcy wygrają Euro 2024? Tak Nie