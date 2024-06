Gareth Southgate wybrał kadrę na mistrzostwa Europy! Selekcjoner Anglii zrezygnował z tych gwiazd, zaskoczeni?

Serhij Rebrow o motywacji Ukraińców przed występem na EURO, to wystarczy. Co za słowa o gwieździe reprezentacji Polski!

Sprawdzianem formy Anglików był wygrany 3:0 mecz towarzyski z Bośnią i Hercegowiną. 7 czerwca zmierzą się jeszcze w Londynie z Islandią. Podczas turnieju wyspiarze zagrają za to w grupie z Serbią, Danią i Słowenią. Selekcjoner Gareth Southgate nie powołał dwóch znanych zawodników. Nominacji nie otrzymał Harry Maguire. Szkoleniowiec rezygnację z doświadczonego obrońcy Manchesteru United uzasadnił jego problemami zdrowotnymi. Piłkarz nie ukrywał, że jest zaskoczony decyzją selekcjonera. W mistrzostwach nie będzie miał okazji wystąpić także Jack Grealish, as Manchesteru City. Jest za to Jude Bellingham z Realu Madryt, który został wybrany najlepszym młodym zawodnikiem Ligi Mistrzów sezonu 2023/24. Jest także Harry Kane, który w premierowym sezonie w Bayernie Monachium został królem strzelców ligi niemieckiej.

Kadra Anglii na EURO:

Bramkarze:

Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Obrońcy:

Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez i Trent Alexander-Arnold (obaj Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester Utd), John Stones i Kyle Walker (obaj Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle)

Pomocnicy:

Conor Gallagher i Cole Palmer (obaj Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester Utd), Declan Rice i Bukayo Saka (obaj Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace), Jude Bellingham (Real Madryt), Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle)

Napastnicy:

Eberechi Eze (Crystal Palace), Harry Kane (Bayern), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)

