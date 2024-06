Hiszpania ograła Włochy po samobójczym golu i już awansowała do fazy pucharowej Euro 2024! Całkowita dominacja w hicie

Na mecz Hiszpania - Włochy czekali wszyscy kibice piłki nożnej. W ostatnich latach to jeden z największych klasyków, do którego doszło m.in. w półfinale ostatnich mistrzostw Europy. Wtedy lepsi po rzutach karnych byli Włosi, którzy później sięgnęli po trofeum, ale w czwartek w Gelsenkirchen zupełnie nie nawiązali do poprzedniego turnieju. Już w 2. minucie Hiszpanie powinni prowadzić 1:0, ale Pedri zmarnował dogodną okazję z kilku metrów. Osiem minut później jeszcze lepszej sytuacji nie wykorzystał Nico Williams, który bawił się w czwartek z włoskimi obrońcami i zachwycał kibiców efektownymi dryblingami. To właśnie po jego akcji padł zresztą jedyny gol w meczu.

Hiszpania stłamsiła Włochów! Udany rewanż za półfinał Euro 2020. Zapis relacji na żywo

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Hiszpanie ograli Włochów i awansowali do fazy pucharowej Euro 2024

W 55. minucie Williams kolejny raz urwał się na skrzydle, po czym dograł w pole karne na głowę Alvaro Moraty. Ten delikatnie strącił piłkę i zmusił do interwencji Gianluigiego Donnarummę. Odbita piłka trafiła jednak w niezdarnie interweniującego Calafioriego, który nie uchronił się przed samobójem. Niektórzy mogli liczyć, że stracony gol pobudzi Włochów, ale tak się nie stało. To Hiszpanie szli z kolejnymi akcjami, a po jednej z nich Williams pięknym strzałem trafił w poprzeczkę. W doliczonym czasie gry rezerwowy Ayoze Perez miał dwie dogodne sytuacje, ale dwukrotnie przegrał pojedynek z Donnarummą. O dominacji Hiszpanów najlepiej świadczy statystyka strzałów - 20-4 na ich korzyść. Włosi przez ponad 90 minut oddali tylko jedno celne uderzenie!

Zwycięstwo 1:0 zapewniło już Hiszpanom awans do 1/8 finału. Z sześcioma punktami triumfatorzy Euro 2024 prowadzą w tabeli B i są pewni 1. miejsca. Włosi z 3 pkt zajmują drugie miejsce, ale w ostatniej kolejce zagrają o życie z Chorwacją, która jest na dnie z 1 "oczkiem". Tyle samo, ale z lepszym bilansem bramkowym ma Albania, która powalczy z Hiszpanią o sensacyjny awans do fazy pucharowej.