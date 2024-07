Hiszpania zmierza po tytuł, a Jan Urban nie ma wątpliwości. Padły słowa o obronie honoru na mistrzostwach Europy

Jorge Felix o awansie Hiszpanii do finału EURO. Ten piłkarz zachwycił gwiazdę Piasta Gliwice, co za słowa! [ROZMOWA SE]

On jest najlepszy na ME?

To jest moment na przełamanie?

Przed laty Jan Urban występował w lidze hiszpańskiej. Jest najskuteczniejszy polskim piłkarzem w historii występów w LaLiga. W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że będzie w finale trzymał kciuki właśnie za ten zespół. - Hiszpania broni honoru imprezy - powiedział nam Jan Urban, trener Górnika Zabrze. - Gra na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Oferuje kibicom przyjemność z oglądania. Hiszpanie grają widowisko, przyjemnie dla oko i efektownie. Dlatego są faworytami turnieju. Zasługują na to, żeby wygrać. Tym bardziej że po raz pierwszy w historii pokonali gospodarza imprezy. Może to jest właśnie to przełamanie? - zastanawiał się przed półfinałem z Francją.

Lamine Yamal namaszczony przez legendę futbolu. Tak zaczęła się jego znajomość z Leo Messim!

Ciekawa przyszłość przed Yamalem

Bohaterem spotkania z Francją (2:1) był Lamine Yamal, który strzelił cudownego gola w pierwszej połowie. Dla większości obserwatorów pracuje na miano najlepszego piłkarza turnieju. - Może ta nowa generacja osiągnie sukces na EURO jak ich poprzednicy w 2008 i 2012 roku? - dodał trener Jan Urban na naszych łamach. - Wtedy hiszpańska kadra miała więcej gwiazd. Teraz jest wielu młodych zawodników, którzy mogą wejść na jeszcze wyższy poziom. Z nimi rysuje się ciekawa przyszłość przed hiszpańską drużyną. Błyszczy Lamine Yamal. Obawiam się, żeby nie za bardzo go eksploatowano. On jest młody i zawsze będzie chciał grać. Młodość ma to do siebie, że wydaje się jej, że wszystko zniesie, a potem przychodzi kontuzja. Dlatego trzeba tym mądrze zarządzać i gospodarować jego siłami - zaznaczył szkoleniowiec Górnika.

