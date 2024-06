Spis treści

Jakie mecze dzisiaj na EURO 2024 w niedzielę 16.06.2024

O której godzinie mecze dzisiaj i gdzie oglądać EURO 2024?

Mecze dzisiaj na EURO 2024 to dwa spotkania w grupie C oraz jedno spotkanie w grupie D. Polskich kibiców najbardziej interesuje oczywiście mecz Biało-Czerwonych z Holandią. Pierwszy mecz na EURO 2024 rozegrają też Anglicy.

Polska - Holandia, godz. 15 (grupa D)

Mecz Polska - Holandia (godz. 15) otwiera rywalizację w grupie D, w której są również Francja i Austria. Jak Polska wypadnie w meczu z Holandią? Faworytem są rywale, a zespół Michała Probierza będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. To dla reprezentacji Polski piąty z rzędu udział w finałach. Trzy turnieje kończyliśmy na fazie grupowej. Tylko w 2016 roku zameldowaliśmy się w fazie pucharowej, gdy drużyna prowadzona przez trenera Adama Nawałkę dotarła do ćwierćfinału. – Szanujemy Holandię, ale nie boimy się jej. Chcemy rozegrać dobre spotkanie i udowodnić, że zrobiliśmy kolejny krok na drodze rozwoju tej reprezentacji – mówi selekcjoner Michał Probierz. Wielkim nieobecnym w meczu Polska - Holandia na Euro 2024 będzie Robert Lewandowski. "Lewy" zmaga się z kontuzją mięśnia uda, której nabawił się w pierwszej połowie towarzyskiego meczu z Turcją (2:1).

Słowenia - Dania, godz. 18 (grupa C)

Mecz Słowenia - Dania (godz. 18) to pierwsze spotkanie w grupie C. Prowadzona przez Matjaža Keka reprezentacja Słowenii powalczy na swoim pierwszym dużym turnieju finałowym od MŚ 2010 w RPA. W kwalifikacjach Słoweńcy zmierzyli się z Danią (remis 1:1 u siebie i przegrana 1:2 w Kopenhadze). - Zagramy z przeciwnikiem, z którym spotykaliśmy się ostatnio kilka razy, więc oczywiście będzie to partia szachów. Zawsze miło jest zacząć od dobrego występu i zwycięstwa, ponieważ daje to pewność siebie i coś, na czym można budować - powiedział Kasper Schmeichel, bramkarz reprezentacji Danii.

Serbia - Anglia, godz. 21 (grupa C)

Mecz Serbia - Anglia (godz. 21) to trzecie spotkanie dzisiaj na Euro 2024. Angielscy kibice w ciągu 58 lat, odkąd zdobyli swój jedyny ważny tytuł (Puchar Świata w 1966 r.), przeżyli mnóstwo rozczarowań. Mimo to są Wyspiarze są jednym z faworytów Euro 2024. - Ten skład jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym, jaki mieliśmy – powiedział kapitan Harry Kane. - Mamy niesamowicie utalentowanych młodych piłkarzy, którzy są nieustraszeni i chcą po prostu dostać piłkę i grać - dodał.

