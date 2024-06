Polska – Holandia: Michał Probierz ma kolejne problemy. Przewidywany skład Polski na pierwszy mecz Euro 2024

Polska – Holandia: Przewidywany skład Polski

Reprezentacja Polski bardzo dobrze poradziła sobie w meczach towarzyskich przed Euro 2024, pokonując dwóch innych finalistów tej imprezy, Ukrainę oraz Turcję odpowiednio 3:1 i 2:1. Problem jest jednak taki, że trudno wyciągać daleko idące wnioski po meczach sparingowych, w których nie występują optymalne jedenastki, a urazy, które odnieśli polscy piłkarze w tych meczach są jak najbardziej realne. Kontuzja całkiem wykluczyła Arkadiusza Milika z Euro, Roberta Lewandowskiego przynajmniej z meczu z Holandią, a pod znakiem zapytania stoją występy Świderskiego i Pawła Dawidowicza. Michał Probierz może mieć z tego powodu niezły ból głowy.

A przed Polakami niezwykle trudny mecz otwarcia. Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią, z którą po raz ostatni wygraliśmy... 45 lat temu! Warto jednak wskazać na fakt, że nawet punkt zdobyty w starciu z „Oranje” będzie niezwykle cenny dla reprezentacji Polski w kontekście walki o wyjście z grupy. A remis (2:2) udało się Polakom wywalczyć całkiem niedawno, bo w Lidze Narodów w 2022 roku i to na wyjeździe, grając... bez Roberta Lewandowskiego! Czy to dobry prognostyk przed nadchodzącym starciem? Warto pamiętać, że w tych samych rozgrywkach w meczu domowym polegliśmy 0:2 – co ciekawe, w przegranym meczu zostaliśmy zdecydowanie mniej zdominowani, niż w tym zremisowanym.

Tak może wyglądać skład Polski na mecz z Holandią

Michał Probierz będzie musiał zmierzyć się z kilkoma ubytkami w swoim zespole i wiele wskazuje na to, że będzie musiał zrezygnować z Pawła Dawidowicza, którego ma zastąpić Bartosz Salamon. Choć do gry miał być gotowy Karol Świderski, to niewykluczone, że od pierwszej minuty zobaczymy w ataku jednak Krzysztofa Piątka. Co więcej, jak wynika z naszych informacji, Michał Probierz postawi na czwórkę obrońców z tyłu zamiast trójki.

Przewidywany skład Polski na mecz z Holandią:

Szczęsny - Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior - Skóraś, Slisz, Piotrowski, Zalewski - Zieliński, Piątek.