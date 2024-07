Jakie MECZE DZISIAJ Euro 9.07.2024 wtorek Kto dziś gra? Mecz dzisiaj wtorek 9 lipca 2024 Terminarz 1/2 finału

Jesus Imaz przed półfinałem z Francją, mówi to wprost! To będzie kluczowe w starciu z wicemistrzem świata [ROZMOWA SE]

Kto dzisiaj gra na Euro 2024 we wtorek 9.07.2024? Mistrzostwa Europy na dobre się rozkręciły, więc kibice zastanawiają się już, jakie dzisiaj mecze. Wtorek 9 lipca 2024 to na Euro 2024 dzień, w którym zacznie się rywalizacji w półfinałach. Przed nami mecze w 1/2 finału Hiszpania - Francja oraz Holandia - Anglia.

Mistrzostwa Europy 2024 wkroczyły już na dobre w najbardziej emocjonującą fazę. Za nami faza grupowa, 1/8 finału i 1/4 finału. Odpadło 20 drużyn, w tym niestety Polska, która jako pierwsza straciła matematyczne szanse na wyjście z grupy. Piłkarskie reprezentacje, które zostały wyeliminowane z Euro 2024, to: Polska, Czechy, Chorwacja, Ukraina, Albania, Serbia, Węgry i Szkocja (w fazie grupowej), Dania, Włochy, Gruzja, Słowacja, Słowenia, Austria, Belgia i Rumunia (w 1/8 finału), oraz Niemcy, Portugalia, Szwajcaria i Turcja (w 1/4 finału). Na placu boju została już tylko czwórka: Hiszpania, Francja, Anglia i Holandia. Kto okaże się najlepszy i wzniesie puchar po wielkim finale? Mecze w 1/2 finału zostaną rozegrane we wtorek i w środę 9-10 lipca. We wtorek mecz Hiszpania - Francja.

Mecz Hiszpania - Francja zostanie rozegrany we wtorek 9 lipca o godzinie 21. Delikatnym faworytem są Hiszpanie, którzy dużo lepiej prezentowali się na drodze do półfinału. Francuzi do tej pory zawodzili, rażąc nieporadnością w ataku, ale znajdowali sposób na pokonywanie kolejnych przeszkód. - Wszyscy widzimy trajektorie, które sprowadziły tutaj te drużyny i co te trajektorie mówią. Jednak to zupełnie nowy, inny mecz. Francja jest pełna zawodników, którzy zazwyczaj często zdobywają bramki, a my nie chcemy, żeby przeciwko nam znów zaczęli to robić - stwierdził Luis de la Fuente, trener reprezentacji Hiszpanii.

- Hiszpania rozegrała najlepsze jak dotąd EURO i po każdym meczu pozostawiła po sobie jak najlepsze wrażenie. Wszystkie hiszpańskie drużyny zawsze miały dobrego pomocnika, który potrafił kontrolować mecze. Szczególnie Rodri jest niezbędny dla drużyny, ale wszyscy jej gracze są ważni - powiedział Didier Deschamps, trener reprezentacji Francji.

TERMINARZ 1/2 finału Euro 2024:

9.07.2024 godz. 21:00 – Hiszpania - Francja

10.07.2024 godz. 21:00 – Holandia - Anglia

🥁 Introducing your final four...🇪🇸 Spain🇫🇷 France🇳🇱 Netherlands🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England Who wins it? 🤔#EURO2024 pic.twitter.com/vkQOd2Yb0x— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 6, 2024