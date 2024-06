Spis treści

Kto dzisiaj gra na Euro 2024? Terminarz mistrzostw Europy wygląda bardzo ciekawie. Polscy kibice po meczu Polska - Holandia czują ogromny niedosyt, a zanim Biało-Czerwoni zagrają drugie spotkanie w fazie grupowej, będziemy śledzić zmagania innych uczestników Mistrzostw Europy. Tak jak w poprzednich dniach w poniedziałek 17 czerwca zostaną rozegrane trzy mecze. Sprawdź, jakie mecze dzisiaj na Euro 2024.

Rumunia - Ukraina godz. 15 (grupa E)

Mecz Rumunia - Ukraina (godz 15) to pierwsze dzisiejsze spotkanie na Euro 2024. Reprezentacja Rumunii bierze udział w już szóstym EURO, ale pierwszym od 2016 roku, podczas gdy Ukraina gra w czwartych z rzędu Mistrzostwach Europy. Rumuni zachwycili w eliminacjach, zajmując pierwsze miejsce w grupie. Nie przegrali żadnego meczu, tracąc zaledwie pięć goli w dziesięciu meczach. Ukraina zajęła trzecie miejsce w bardzo silnej grupie, za Anglią i Włochami. Potem wygrała baraże, eliminując Bośnię i Hercegowinę oraz Islandię.

Belgia - Słowacja godz. 18 (grupa E)

Mecz Belgia - Słowacja (godz. 18) to drugie spotkanie dzisiaj na Euro 2024. To pierwszy w historii mecz o stawkę tych drużyn. Belgia bez problemu przeszła eliminacje, wygrywając grupę z 20 punktami po ośmiu meczach. Romelu Lukaku był w znakomitej formie, zdobywając 14 bramek. Słowacja spisała się również imponująco w kwalifikacjach, zajmując drugie miejsce, za silną Portugalią. Słowacy od czasu uzyskania niepodległości w 2016 roku tylko raz przeszli fazę grupową EURO, trzy lata temu nie byli w stanie wyjść z grupy.

Austria - Francja godz. 21 (grupa D)

Mecz Austria - Francja (godz. 21) to ostatnie spotkanie dzisiaj na Euro 2024. To starcie naszych grupowych rywali. Faworytem jest oczywiście Francja. Austria po raz czwarty występuje w finałach EURO, trzeci raz z rzędu. Francja bierze udział w jedenastym turnieju EURO, a w trzech z czterech ostatnich dużych turniejów dotarła do finałów – w 2018 r. sięgnęła po Puchar Świata, ale poniosła porażki w meczach o złoto EURO 2016 i MŚ 2022. Obie drużyny zakwalifikowały się w imponującym stylu. Austria miała tylko jeden punkt mniej do zwycięzcy grupy, Belgii. Trójkolorowi z łatwością wygrali grupę, tracąc tylko dwa punkty.

Rumunia - Ukraina godz. 15 TVP 1

Belgia - Słowacja godz. 18 TVP 2

Austria - Francja godz. 21 TVP 1

