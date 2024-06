Karol Świderski jasno o swoim zdrowiu. Padły słowa o kontuzji, nie pozostawił cienia wątpliwości

Karol Świderski postanowił udzielić wypowiedzi w sprawie stanu swojego zdrowia. Napastnik reprezentacji Polski i gracz Hellasu Wrerona doznał urazu, który zmusił go do opuszczenia murawy w trakcie starcia z Turcją. Teraz piłkarz powiedział o swojej kostce, która uległa przeciążeniu. Okazuje się, że z problemem z kończyną mierzył się już w trakcie tego sezonu.

Karol Świderski szczerze o swojej nodze. Uraz pojawił się już wcześniej!

Jak powiedział Świderski, uraz kostki, który dał o sobie znać w meczu z Turcją, był już u niego obecny. Jak sam mówi, żałuje jedynie, że nie rozegrał większej ilości minut w starciu towarzyskim.

- W trakcie sezonu miałem podobną sytuację z tą samą kostką. Wiedziałem, że to raczej nie wykluczy mnie z Euro, ale potrzebowałem trochę pobiegać, aby sprawdzić. Dla mnie ważne było to, aby zagrać co najmniej sześćdziesiąt minut w meczu z Turcją - powiedział Karol Świderski na konferencji prasowej reprezentacji Polski.

Sam piłkarz na razie nie chce myśleć o swojej przyszłości, ale mówi wprost, że na razie koncentruje się na swojej przyszłości.

- Nie mam pojęcia co ze mną będzie. Hellas będzie próbował mnie wykupić, ale nie skupiam się teraz na tym tylko na mojej kostce - mówi piłkarz Hellasu Werona.