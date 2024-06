i Autor: AP PHOTO Ukraina - Rumunia

Poważne problemy

Kibice mają prawo być wściekli! Nagle padła transmisja z meczu Euro 2024. „Serdecznie przepraszamy”

Bartosz Olszewski 11:52

Dziesiątki milionów kibiców zasiadają przed telewizorami, by oglądać mecze mistrzostw Europy 2024. Niestety, czasem pojawiają się problemy, które doprowadzają fanów do szewskiej pasji. Brutalnie przekonali się o tym kibice Ukrainy. Nie dość, że ich drużyna przegrała z Rumunią 0:3, to jeszcze nie mogli tego oglądać!