Kim jest Damian Szymański? Sylwetka pomocnika reprezentacji Polski: partnerka, klub, reprezentacja

Jeszcze dwa lata temu obecność Damiana Szymańskiego w reprezentacji Polski mogła być pewnym zaskoczeniem, ale w tym czasie pomocnik AEK Ateny zadomowił się w kadrze. Swój debiut zaliczył już w 2018 r. pod wodzą Jerzego Brzęczka, u którego na początku kadencji zagrał cztery mecze. Na kolejną szansę czekał jednak aż trzy lata i dopiero pod koniec kadencji Paulo Sousy na dobre przebił się w reprezentacji. Nie zmieniło się to u Czesława Michniewicza, Fernando Santosa i Michała Probierza, który powołał niespełna 29-letniego pomocnika do szerokiej kadry na Euro 2024.

Damian Szymański - reprezentacja

Jak wcześniej pisaliśmy, Szymański debiut w seniorskiej reprezentacji zaliczył we wrześniu 2018 r. w meczu Ligi Narodów z Włochami. Kilka dni później zagrał też w sparingu z Irlandią, a do końca 2018 r. zanotował jeszcze dwa występy w LN - z Włochami i Portugalią. Kolejną szansę otrzymał dopiero we wrześniu 2021 r. w kadrze Paulo Sousy. To wtedy dał się poznać całej Polsce, gdy w meczu eliminacji do mistrzostw świata 2022 na PGE Narodowym strzelił w samej końcówce gola na wagę remisu z Anglią. Od tamtej pory właściwie zawsze pojawia się na zgrupowaniach reprezentacji, choć nie za każdym razem otrzymuje szansę gry. Łącznie uzbierał na razie 17 występów (stan na 5 czerwca) w biało-czerwonych barwach, a poza golem z Anglią cieszył się z honorowego trafienia w pamiętnym meczu otwierającym eliminacje do Euro 2024 z Czechami (1:3). Był to nieudany debiut Fernando Santosa, jednak nawet po zwolnieniu Portugalczyka Szymański pozostaje w kadrze Michała Probierza. Tegoroczne Euro może być jego drugim wielkim turniejem po ostatnim mundialu w Katarze, na którym zagrał w meczu z Argentyną.

Damian Szymański - klub

Urodzony w Kraśniku piłkarz seniorską karierę rozpoczynał w GKS Bełchatów, skąd przeniósł się w 2016 r. do Jagiellonii Białystok, ale jego kariera prawdziwego tempa nabrała w Wiśle Płock. To tam w sezonie 2017/18 pracował z Jerzym Brzęczkiem, który później objął reprezentację i dał w niej szansę swojemu byłemu podopiecznemu. W Płocku Szymański stał się jednym z czołowych piłkarzy Ekstraklasy i zapracował na zagraniczny transfer w 2019 r. do Achmatu Grozny. W rosyjskiej lidze spędził jednak tylko rok, a na początku 2020 r. przeniósł się do greckiego AEK Ateny, w którym gra do dziś. Z AEK-iem świętował w sezonie 2022/23 mistrzostwo i Puchar Grecji, a następnie grał w eliminacjach do Ligi Mistrzów i fazie grupowej Ligi Europy. Zespół z Aten ostatni sezon skończył na 2. miejscu i zagra w el. do Ligi Europy. Szymański rozegrał w lidze 26 z 36 możliwych meczów - strzelił 2 gole i zanotował 4 asysty.

Damian Szymański - partnerka, rodzina

Pomocnik reprezentacji Polski od lat spotyka się z Oliwią Żurek. Piękna blondynka od samego początku mocno wspiera karierę ukochanego. W lutym 2023 r. Szymański oświadczył się swojej drugiej połówce. Kilka miesięcy później para poinformowała o ciąży kobiety. Ich synek przyszedł na świat w lutym tego roku.

Damian Szymański - sylwetka