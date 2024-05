Kim jest Piotr Zieliński? Sylwetka pomocnika reprezentacji Polski: klub, żona, reprezentacja

Piotr Zieliński tuż przed mistrzostwami Europy w Niemczech skończył 30 lat. Przez długie lata był uznawany za „młody talent”, jednak wydaje się, że nigdy nie spełnił wielkich oczekiwań fanów. W SSC Napoli prezentował się często na wysokim poziomie, lecz rzadko przekładał tak efektowną grę na kadrę. Teraz, już jako piłkarz dojrzały, ma kolejną szansę, by stać się jednym z liderów reprezentacji i poprowadzić ją do sukcesu na mistrzostwach Europy.

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie

Piotr Zieliński – reprezentacja

W kadrze Piotr Zieliński zadebiutował w reprezentacji Polski już w 2013 roku za czasów Waldemara Fornalika i często w niej występował, regularnie grając choćby w eliminacjach mistrzostw świata 2014, które zakończyły się niepowodzeniem. Adam Nawałka początkowo nie miał do Zielińskiego takiego zaufania i w eliminacjach Euro 2016 praktycznie nie grał, a na samym turnieju pojawił się na boisku tylko na 45 minut w meczu z Ukrainą. Po turnieju stał się jednak podstawowym zawodnikiem kadry, co nie zmieniło się aż do teraz – jeśli Zieliński był zdrowy, to grał niemal zawsze, z bardzo nielicznymi wyjątkami. Euro 2024 będzie dla niego piątą wielką imprezą z kadrą narodową.

Piotr Zieliński – klub

Piotr Zieliński jako junior zaczynał w Zagłębiu Lubin, ale bardzo szybko opuścił Polskę i piłkarskiego rzemiosła w dużej mierze uczył się we Włoszech. Do Udinese trafił już jako 17-latek, a rok później trafił do pierwszej drużyny tego klubu. W 2014 udał się na wypożyczenie do Empoli, które rozpędziło jego karierę i po dwóch latach pozwoliło Udinese zarobić na Polaku 16 mln euro, gdy sprzedano go do SSC Napoli. To właśnie w klubie spod Wezuwiusza spędził ostatnie 8 lat kariery i zdobył z nim Puchar Włoch oraz mistrzostwo Włoch. Ostatni sezon był jednak fatalny w wykonaniu Napoli, a Zieliński nie doszedł do porozumienia z jego władzami w sprawie nowego kontraktu i opuści „Azzurrich”, aby najpewniej trafić jako wolny agent do Interu Mediolan, obecnego mistrza Włoch.

Piotr Zieliński – żona, rodzina

Piotr Zieliński od lat jest w szczęśliwym związku. Ze swoją ukochaną Laurą jest już od ponad 10 lat, a w 2019 roku para postanowiła sformalizować swój związek, biorąc ślub. Dwa lata później, w 2021 roku na świat przyszedł syn pary, któremu Zielińscy nadali imię Maksymilian.

Piotr Zieliński – sylwetka

Piotr Zieliński

Data urodzenia: 20 maja 1994

Klub: SSC Napoli

Mecze/gole w kadrze: 88/11

Numer: 10