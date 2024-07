Jesus Imaz przed półfinałem z Francją, mówi to wprost! To będzie kluczowe w starciu z wicemistrzem świata [ROZMOWA SE]

Polski arbiter – klasyfikowany przez piłkarskich statystyków i ekspertów na pierwszym miejscu w świecie w swej dziedzinie – podczas niemieckich zmagań wyznaczany był na razie dwukrotnie do rozstrzygania bojów. Najpierw poprowadził grupową konfrontację Belgów z Rumunami, zaś w 1/8 finału przyszło mu podjąć wyzwanie w postaci meczu Szwajcarów z Włochami. Piszemy „wyzwanie”, bo przecież Szwajcaria to siedziba UEFA, a szefem europejskich sędziów jest włoski eksarbiter, Roberto Rosetti.

Marciniak – od czasu rewanżowego półfinałowego meczu Champions Legaue pomiędzy Realem i Bayernem mający wielu (zwłaszcza medialnych) przeciwników – z obu turniejowych prób wyszedł obronną ręką. Zarzutów nie było, jego występy oceniono wysoko. Spodziewano się więc, że po „odpoczynku” na etapie ćwierćfinałów, otrzyma do prowadzenia jedno ze spotkań półfinałowych.

Koniec spekulacji w sprawie Marciniaka. Jest decyzja UEFA w sprawie sędziowskiej obsady półfinałów EURO

Tak się jednak nie stało. Już w niedzielę UEFA poinformowała, że wtorkową potyczkę Hiszpanów z Francuzami poprowadzi Słoweniec Slavko Vincić, któremu asystować będą jego rodacy Tomaz Klancnik oraz Andraz Kovacić. Rodak prezydenta UEFA, Aleksandra Čeferina, w czerwcu tego roku sędziował finał Ligi Mistrzów pomiędzy Realem a Borussią Dortmund.

W poniedziałek europejska federacja wskazała natomiast Felixa Zwayera na rozjemcę meczu Anglii z Holandią. Na liniach pomagać mu będą Stefan Lupp i Marco Achmueller. Niemiecki tercet pojawi się „w pracy” już po raz czwarty w tegorocznym EURO.

Został kwartet na finał. Marciniak jest w wielkiej czwórce

W tej sytuacji do obsadzenia pozostaje jedynie spotkanie finałowe. Według dziennika „La Repubblica”, kandydatów do jego rozstrzygania ma być czterech. Anglik Michael Oliver czeka na wynik meczu swych rodaków z Holandią: triumf podopiecznych Garetha Southgate'a skreśli jego kandydaturę. Podobnie rzecz się ma z - to największa niespodzianka - Francoisem Letexierem: awans Francuzów do finału odbierze mu możliwość poprowadzenia gry o złoto.

Włosi sugerują zatem, że faworytem będzie Daniele Orsato. Niespełna 49-letni arbiter, który kilka tygodni temu ze łzami w oczach żegnał się z Champions League, w Niemczech sędziował już czterokrotnie. Dla niego wynik meczu Anglików też może nie być bez znaczenia: gwizdał już Wyspiarzom w grupowym spotkaniu z Serbią oraz w ćwierćfinale, w starciu ze Szwajcarami.

Brutalne medialne uderzenie w Marciniaka. Wyciągają mu zarzuty sprzed roku

A co z Marciniakiem? „La Repubblica”, forując swego rodaka, przypomina nie tylko kontrowersyjną dla wielu decyzję Polaka we wspomnianym starciu „Królewskich” z Bawarczykami. „To epizod, który - podobnie jak jego dobrze znane skrajnie prawicowe preferencje - powinien uniemożliwić wyznaczenie go na finał” - piszą Włosi. Nawiązują w ten sposób do medialnej burzy sprzed roku i międzynarodowej skargi stowarzyszenia „Nigdy więcej” na udział Marciniaka w konferencji biznesowej, której współorganizatorem był jeden z polityków Konferderacji.

