Lamine Yamal szykował dla Mbappe okrutną kpinę. Przygotował to na konferencję prasową, oficjele zareagowali w ostatniej chwili

Yamal chciał zażartować z Mbappe. Niecodzienny pomysł na konferencję

Lamine Yamal już w trakcie sezonu klubowego pokazywał, że może być czołowym zawodnikiem nawet takiego klubu jak Barcelona, mimo bardzo młodego wieku. Mając ledwie 16 lat rozegrał 50 spotkań (łącznie spędził niespełna 3 tys. minut na boisku. Dla porównania Szymański przy 55 spotkaniach zebrał 4 tys. minut. To jednak w żaden sposób nie umniejsza Hiszpanowi) w całym sezonie i strzelił 7 goli oraz zanotował 10 asyst. Na samym Euro 2024 zagrał we wszystkich sześciu meczach, choć też nie w pełnym wymiarze czasowym. To jednak nie przeszkodziło mu być bardzo ważną częścią zespołu – jego asysta pomogła pokonać Niemcy w ćwierćfinale, a bramka Francję w półfinale. Łącznie zanotował on gola i trzy ostatnie podania w całym turnieju.

Przyćmił tym samym m.in. Kyliana Mbappe, który nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, jakie fani mieli po kapitanie zespołu i zawodniku, który latem zamienił PSG na Real Madryt. Francuz w całym turnieju strzelił jedną bramkę (Polsce z rzutu karnego) i zanotował asystę przy golu Kolo Muaniego w meczu z Hiszpanią, co jednak nie przełożyło się później na sukces jego zespołu. Sam Mbappe przyznał po turnieju, że zagrał słabo i nie uciekał od krytyki, ani nie szukał wymówek.

Okazuje się jednak, że porażka już w półfinale to mógł być niejedyny cios dla 25-letniego Francuza. Na sporą uszczypliwość chciał zdecydować się Lamine Yamal. Przypomnijmy, że Mbappe przez większość Euro grał z maską na twarzy po tym, jak w meczu z Austrią złamał nos. Wielu fanów liczyło na to, że kapitan Francuzów zagra w masce przypominającej wojownicze żółwie ninja (fani od dawna wskazują podobieństwo wizualne Mbappe do tych bohaterów), choć nie było to możliwe z racji na przepisy UEFA. Yamal chciał na konferencji prasowej zakpić z Mbappe występując w niej właśnie w masce wojowniczego żółwia ninja! Wszystko się nagrało i widać, jak tuż przed spotkaniem z dziennikarzami jeden z oficjeli zabiera mu maskę z rąk.