Maciej Szczęsny typuje Euro 2024 tuż przed meczem otwarcia Niemcy - Szkocja. Specjalny program "Euro Express" na żywo w piątek 14.06

Emocje przed Euro 2024 sięgają już zenitu. Wielkie oczekiwanie kibiców w całej Europie już dziś zacznie dobiegać końca, a jako pierwsi w tym turnieju zagrają piłkarze z Niemiec i Szkocji. Ceremonia otwarcia mistrzostw Europy to zawsze wyjątkowy moment i z pewnością w tym roku nie będzie inaczej. Jednak zanim kibice skupią się na wydarzeniach w Monachium, zapraszamy na specjalny program "Euro Express" z udziałem Macieja Szczęsnego. Będzie to ostatni moment na podzielenie się przedturniejowymi przewidywaniami. W trakcie transmisji na żywo połączymy się też z korespondentami "Super Expressu" w Niemczech - Przemysławem Ofiarą i Michałem Skibą. Ci zdradzą, jak przebiegają przygotowania reprezentacji Polski do niedzielnego meczu otwarcia z Holandią. Zapraszamy już od 19:00!