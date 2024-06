Nie takie diabły straszne. Wielka sensacja we Frankfurcie, Słowacja wygrała z Belgią! [WIDEO]

Belgowie ruszyli z dużym animuszem i już w 3. min Jeremy Goku tak zakręcił obrońcami Słowacji, że zagotowało się pod bramką Martina Dubravki. Odpowiedź przyszła szybciej niż „Czerwone Diabły” się spodziewały. W 7. min po błędzie przy wyprowadzeniu piłki, przejęli ją Słowacy. Strzał Juraja Kucki bramkarz Casteels obronił, ale przy dobitce Ivana Schranza był bezradny. Szok dla piłkarzy Belgii i bardzo licznej grupy ich kibiców, który trwał i trwał. Słowacy mogli prowadzić nawet 2:0. W 40. min po świetnym podaniu Juraja Kucki, z kilkunastu metrów strzelał były piłkarz Lechii Gdańsk, Lukas Haraslin, ale znakomitą paradą popisała się Koen Casteels. Zastępuje on Thibaut Courtois. Znakomity bramkarz Realu Madryt ma na pieńku z selekcjonerem Domenico Tedesco i na finały EURO nie przyjechał.

Koncert Rumunów, zagrali jak w transie! Ukraińcy znokautowani na stadionie w Monachium [WIDEO]

W 56. min Romelu Lukaku z najbliższej odległości kopnął piłkę do bramki, jednak okazało się, że był na minimalnym spalonym. Ale od tego momentu pod bramką Słowaków paliło się coraz częściej. W 61. min po strzale Johana Bakayoko piłkę z linii bramkowej wybił David Hancko. Tedesco chcąc uniknąć falstartu w mistrzostwach, próbował ratować sytuację zmianami. Po akcji jednego z nich Loisa Opendy piłkę do siatki skierował Lukaku, ale podający wcześniej dotknął piłkę ręką, co wychwycił VAR. Belgowie zawiedli na stadionie we Frankfurcie. Natomiast Słowacy rozpoczęli znakomicie EURO, tak samo jak przed trzema laty, gdy w inauguracyjnym meczu wygrali z Polską również 1:0.

Zmiana polskich napastników w tureckim klubie? Karol Świderski na celowniku zespołu z Super Lig!