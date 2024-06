Piłkarze wystroili się jak na pokaz mody i nagle wyszli z hotelu. Trop prowadził do jednego z lokali, wrócili z torbami [ZDJĘCIA]

Poniedziałek był dla reprezentacji Polski dniem lizania ran po porażce z Holandią. Chociaż wstydu nie było, to wciąż na koncie biało-czerwonych zero punktów. Szanse na wyjście z grupy wciąż są, choć oczywiście znacznie zmalały. Reprezentacja przygotowuje się do piątkowego meczu z Austrią, który w dużej mierze zdecyduje o tym, czy biało-czerwoni zachowają szanse na wyjście z grupy. - Zagraliśmy niezły mecz, daliśmy dużo zdrowia i zaangażowania. Pracą na treningach dążymy do tego, żeby zagrać jeszcze lepszy mecz w piątek. Głowy do góry, jedziemy dalej – powiedział na konferencji prasowej pomocnik reprezentacji Polski Taras Romanczuk.

Piłkarze reprezentacji poszli razem na sushi

Pojadą dalej od jutra, bo w poniedziałek mieli nieco luźniejszy dzień. Niektórzy z piłkarzy chcieli wykorzystać ten czas na przejażdżkę rowerową, ale długo ona nie potrwała, bo przepędziła ich burza z ulewnym deszczem. Niedługo później wyruszyli zatem na miasto busikiem i zatrzymali się przy jednym z lokali serwujących sushi. Atmosfera była świetna, piłkarze strzelali sobie fotki, wzięli też japońskie jedzenie na wynos. Jak widać, porażka z Holandią nie sprawiła, że piłkarze mieli opuszczone głowy. I dobrze, bo w meczu z Austrią muszą zagrać jak o życie!

Robert Lewandowski powrócił do treningów. Tak wyglądał trening po przegranym meczu z Holandią