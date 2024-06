Była gwiazda tak to widzi

Mecz Polska - Holandia zapowiada się bardzo interesująco, dlatego kibiców ucieszy informacja, że transmisja tv będzie dostępna w otwartej telewizji i to za darmo. Spotkanie będzie możną również obejrzeć online, także bez żadnych opłat. Szykują się wielkie piłkarskie emocje! Zobacz, gdzie oglądać mecz Polska - Holandia.

Polska - Holandia O której godzinie mecz dzisiaj w TV Euro 2024

Mecz Polska - Holandia zacznie się w niedzielę 16 czerwca o godzinie 15. Spotkanie skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński. To pierwsze spotkanie naszych piłkarzy na Euro 2024, a terminarz ME pokazuje, jak ważne jest to starcie. Faworytem są rywale, a zespół Michała Probierza będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Ostatni raz Polsce udało się pokonać Holandię przed 45 laty - 2:0 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Potem zazwyczaj zbieraliśmy od niej baty... – Szanujemy Holandię, ale nie boimy się jej. Chcemy rozegrać dobre spotkanie i udowodnić, że zrobiliśmy kolejny krok na drodze rozwoju tej reprezentacji – mówi selekcjoner Michał Probierz.

Poza Robertem Lewandowskim od poniedziałkowego starcia towarzyskiego z Turcją z problemami zdrowotnymi zmagali się również Paweł Dawidowicz oraz Karol Świderski. – Paweł w piątek będzie ćwiczył jeszcze indywidualnie, natomiast Karol wchodzi w trening z drużyną – poinformował selekcjoner Michał Probierz. – Skład na niedzielę musimy uzupełnić w ten sposób, aby drużyna była bardzo dobrze zorganizowana. Musimy grać w piłkę, a nie wyjść na boisko i tylko przetrwać, bo w takim przypadku nie mielibyśmy żadnych szans. Jak zagrać przeciwko Holendrom? Trzeba wyeliminować ich atuty. Posiadają indywidualności, a my musimy wykorzystać każdy, nawet najmniejszy ich błąd. Każdy zawodnik musi być w stu procentach przygotowany - dodał Probierz.

Gdzie oglądać mecz Polska - Holandia? Transmisja TV na żywo 16.06.2024

Mecz Polska - Holandia dzisiaj zostanie rozegrany na stadionie w Hamburgu. Gdzie oglądać mecz? Transmisja tv z meczu Polska - Holandia na antenach TVP 1 i TVP Sport. Stream online za darmo na stronie TVPSPORT.PL za darmo oraz w aplikacji mobilnej.

