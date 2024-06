MEMY

Polska - Turcja MEMY Świderski tak się cieszył z gola, że doznał kontuzji. Urazy biało-czerwonych kilka dni przed Euro 2024

Waldemar Kowalski 22:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mecz Polska - Turcja zdecydowanie nie przebiegł tak, jak biało-czerwoni mogliby oczekiwać. O ile Karol Świderski już w 12. minucie otworzył wynik spotkania, to podczas radości po strzelonej bramce nabawił się kontuzji. To jednak nie był koniec złych wieści, bo chwilę później na murawę upadł Robert Lewandowski, który również szybko opuścił plac gry. Internauci w swoim stylu, memami skomentowali to, co działo się na murawie. Sprawdźcie najlepsze memy z meczu Polska - Turcja