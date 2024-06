Polski kibic brutalnie spacyfikowany przez niemiecką policję. Okropny cios w szczękę. Brutalne nagranie w sieci

Co za wstyd! Polscy piłkarze przeszli do niechlubnej historii Euro! Żenujący wynik zapisze się na zawsze

Mecz z Austrią w Berlinie był najlepszą okazją dla polskich fanów, aby udać się na jednodniową wycieczkę do Niemiec i wspierać biało-czerwoną kadrę. Niektórzy kibice do pokonania mieli niewielki dystans, który samochodem zajmuje parę godzin. I wiele osób skorzystało z tej niepowtarzalnej okazji i wybrało się do stolicy Niemiec. Berlin został zalany biało-czerwonymi kibicami i kilkadziesiąt tysięcy fanów zasiadło na stadionie olimpijskim. Niestety Polakom nie dane było cieszyć się ze zwycięstwa, bo reprezentacja przegrała 1:3 z Austriakami i pożegnała się z marzeniami o awansie.

Nie wszyscy fani z Polski potrafili się zachować. Z Niemiec dochodziły sygnały, że część kibiców wdała się w przepychanki z funkcjonariuszami, co doprowadziło do zatrzymań. Co więcej, na jednym z nagrań, które pojawiło się w sieci widać, że niemieccy policjanci się raczej nie patyczkowali. Wpis na platformie X głosi, że polski kibic miał rzucić butelką w stronę stróżów prawa. Reakcja była natychmiastowa. Jeden z funkcjonariuszy podbiegł do mężczyzny i wyprowadził prawy sierpowy. Kibic padł na ziemię i został następnie skuty przez funkcjonariuszy. Jaki był dokładnie przebieg wydarzeń, nie jest jasne, a nagranie pokazuje jedynie ostatnią część sytuacji.