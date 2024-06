Probierz przeprowadzi rewolucję? Polska - Francja PRZYPUSZCZALNY skład. Kibice mogą się mocno zdziwić

Polska po nieudanych eliminacjach trafiła do jednej z najtrudniejszych grup Euro 2024, ale kibice wierzyli, że piłkarzom uda się z niej wyjść. Ta wiara urosła zwłaszcza po dość dobrym meczu otwarcia z Holandią, w którym niewiele zabrakło do cennego remisu. Niestety, porażka z Austrią w drugiej kolejce ostatecznie pogrzebała szanse Polaków na jakikolwiek sukces, a przygoda Biało-Czerwonych z niemieckim turniejem potoczyła się według dobrze znanego kibicom, bolesnego scenariusza trzech meczów: otwarcia, o wszystko i o honor. Ten ostatni odbędzie się we wtorek (25 czerwca) z Francją i ma być nowym otwarciem dla kadry Michała Probierza przed meczami Ligi Narodów i eliminacjami do Mistrzostw Świata 2026.

Polska - Francja przypuszczalny skład. Probierz namiesza?

Przed meczem z Francją wiele mówi się o tym, że selekcjoner postawi na piłkarzy, na których najbardziej liczy w kontekście kolejnych spotkań reprezentacji. Między innymi dlatego w bramce ma zabraknąć Wojciecha Szczęsnego, który niemal na pewno po Euro 2024 zakończy reprezentacyjną karierę. Oficjalnie taką decyzję po ostatnim treningu w Niemczech ogłosił już Kamil Grosicki, który być może otrzyma kilka minut z ławki, ale nie należy spodziewać się go w pierwszym składzie. W nim prawdopodobnie nie dojdzie jednak do rewolucji. Wydaje się, że Michał Probierz postawi w większości na tych samych piłkarzy, którzy najbardziej zaimponowali mu w ostatnich meczach.

Wygląda na to, że trener Polaków chce odważnie zagrać z Francuzami. Jedną z największych niewiadomych jest zestawienie środkowych obrońców, którzy mają bronić dostępu do bramki strzeżonej przez najprawdopodobniej Łukasza Skorupskiego. Jan Bednarek i Jakub Kiwior wydają się pewniakami, ale obok nich może pojawić się trzeci inny stoper. Z Holandią grał Bartosz Salamon, z Austrią Paweł Dawidowicz, ale obaj nie uniknęli kosztownych błędów i tym razem swoją szansę może otrzymać Sebastian Walukiewicz. Co ciekawe, kolejny występ w narodowych barwach - i to od 1. minuty - ma zaliczyć Kacper Urbański! Do pierwszego składu ma wreszcie wrócić w pełni zdrowy Robert Lewandowski.

Polska - Francja PRZYPUSZCZALNY skład Polaków:

Łukasz Skorupski - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz (Sebastian Walukiewicz), Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Bartosz Slisz, Jakub Moder, Nicola Zalewski - Piotr Zieliński, Kacper Urbański - Robert Lewandowski