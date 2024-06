Robert Lewandowski oblężony przez kibiców. Nagle Wojciech Szczęsny wkroczył do akcji i nie zawahał się tego zrobić

Reprezentacja Polski od wtorkowego popołudnia przebywa w hotelu w Hannowerze. To właśnie w tej miejscowości biało-czerwoni przygotowują się do meczów na Euro 2024. Problemów w kadrze nie brakuje, bo aż trzech zawodników jest kontuzjowanych. A przede wszystkim Robert Lewandowski. Mimo wszystko atmosfera wydaje się być naprawdę dobra, co widać na wielu zdjęciach z treningów oraz wolnych chwil zawodników. Reprezentanci Polski po raz kolejny grupką udali się na kawę do pobliskiej kawiarni. I znów nie brakowało kibiców wokół naszych piłkarzy.

Na zdjęciach z ostatniego "wypadu" piłkarzy widać, że kilku zawodników, na czele z Lewandowskim, Wojciechem Szczęsnym i Krzysztofem Piątkiem wybrali się do kawiarni i zostali wręcz oblężeni przez kibiców. Piłkarze poświęcili kilka minut fanom, a Szczęsny postanowił wcielić się w rolę fotografa i zrobił kilka zdjęć kibicom, którzy pozowali z Lewandowskim. Sam kapitan reprezentacji Polski był uśmiechnięty od ucha do ucha i dobry nastrój go nie opuszczał.