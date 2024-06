Robert Lewandowski zapytany wprost o koniec kariery w reprezentacji. Konkretna odpowiedź, jedno ważne słowo

Co za słowa o kadrowiczu!

To będzie następca Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski? Padły słowa o wirtuozie i specjalnym darze

- Zmiana pokoleniowa w reprezentacji Polski już następuje, a po Euro ruszy jeszcze szybciej. Lewandowski jednak dobrze odnajduje się wśród młodszych piłkarzy, którzy przyjęli go do swojego grona. Pomimo różnicy wieku Robert świetnie dogaduje się z Tymoteuszem Puchaczem czy Jakubem Moderem.

- Zmiana pokoleniowa w reprezentacji trwa już od paru lat. Kilku zawodników zakończyło lub kończy te kariery. No na zgrupowaniach na wielkim turnieju spędzamy ze sobą więcej czasu. Czuję się bardzo dobrze w towarzystwie młodych, to daje mi dodatkowy power. Zdaję sobie sprawę, że mam już 36 lat, ale czuję wciąż ogień w sobie. Nikt nie będzie w stanie wpłynąć na tę decyzję poza mną i moją rodziną. Pewnego dnia wstanę i będę pewien, że to już czas – mówi Robert Lewandowski, który jest rozczarowany tym, że niespecjalnie mógł pomóc drużynie na Euro. Tak samo jak faktem, że drużyna szybko pożegnała się z Euro.

Robert Lewandowski: Poziom naszych rywali to co najmniej ćwierćfinał Euro

- Byliśmy w grupie śmierci. Poziom tych drużyn to co najmniej ćwierćfinał. Wierzę, że wrócimy silniejsi, bo widzę, jak fantastyczną pracę wykonuje ten sztab – zaznacza Lewandowski.

W poniedziałek zakończenie kariery w reprezentacji ogłosił Kamil Grosicki. Ma zrobić to też Wojciech Szczęsny, ale… Lewandowski nie jest co do tego przekonany.

- Ja Wojtka chyba zbyt dobrze znam i bym się tak z tym nie rozpędzał. Wierzę, że te nagłówki się nie ziszczą. Żeby podjął tę decyzję, musi być w stu procentach przekonany. Ja bym do tego spokojnie podchodził, bo Wojtek nie jest w wieku, w którym kończy się karierę. Każda pomoc takich zawodników jest potrzebna.Ja z nim codziennie rozmawiam. Mnie z Wojtkiem łączy wyjątkowa więź. Mając 34 lata to jak na bramkarza jest mało. Może trener z nim rozmawiał i coś więcej wie – zakończył Lewandowski.

Maciej Szczęsny o pożegnaniu Kamila Grosickiego z kadrą. "Potrafił zrobić wiele szumu"

