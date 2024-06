Sebastian Mila o pewnej drodze, postępach i powstawaniu wielkich rzeczy. Zwrócił się też do kibiców reprezentacji Polski

Rozpoczęli jednak pewną drogę z której nie zboczą

Trzy mecze, dwie porażki z Holandią i Austrią i remis z Francją na zakończenie turnieju - to bilans polskiej kadry na EURO. - Kończymy EURO 2024 remisem z wicemistrzami świata - Francją - zaczął swój wpis Sebastian Mila, asystent selekcjonera reprezentacji Polski. - Nie da się ukryć żalu, iż przygoda ta, już się dla nas zakończyła... Rozpoczęliśmy jednak pewną drogę z której nie zboczymy, składając małe postępy w większą całość - tak by powstały wielkie rzeczy… - podkreślił.

Nie da się przekrzyczeć polskich kibiców

Asystent szkoleniowca podziękował za wsparcie ze strony polskich kibiców. - Na koniec kilka słów do was - polskich kibiców - kontynuował Mila. - Nie da się was przekrzyczeć na żadnym stadionie. Wasze nieustające wsparcie, doping, to jak opanowujecie miasta, w których gra nasza Drużyna - jest niewiarygodne. Dziękujemy za to: jesteście fantastyczni i bezkonkurencyjni… - dodał Mila w mediach społecznościowych.

