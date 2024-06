Szaleństwo tureckich kibiców! Podbili Niemcy, wielkie tłumy na ulicach! [WIDEO]

Łamiące serce obrazki z udziałem reprezentacji Polski. Nie wygląda to dobrze po porażce z Austrią. Grobowa atmosfera

Kibice z Turcji szaleli na meczu z Portugalią w strefach kibica w Niemczech

Reprezentacja Turcji bardzo dobrze rozpoczęła Euro 2024 – od zwycięstwa z Gruzją 2:1. Dlatego też drugi mecz, z faworyzowaną Portugalią, zebrał w centralnym punkcie Hanoweru tłumy kibiców. Strefa z telebimem była przeładowana, bliżej meczu już nikogo do środka nie wpuszczano. Fani stali w każdym miejscu, gdzie tylko można było kątem oka zobaczyć kawałek meczu. Wszyscy mieli barwy narodowe, flagi i głośno śpiewali turecki hymn. Zobaczcie zresztą, jak to wyglądało. To wideo jest naprawdę efektowne!

