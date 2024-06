Taki prezent Robert Lewandowski dostał od córek na dzień ojca. Te obrazki chwytają za serce, każdy tata marzy o czymś takim

Gdy zobaczyliśmy ciało partnerki polskiego piłkarza, nie wiedzieliśmy, gdzie patrzeć. Figura bogini, co za piękność!

Lewandowski otrzymał wyjątkowy prezent od córek

Robert Lewandowski będzie miał za sobą kolejny, nieudany wielki turniej z reprezentacją Polski. Polacy byli pierwszą i jedyną drużyną, która odpadła z Euro 2024 po drugiej serii gier. Lewandowski nie miał zbyt dużego wpływu na grę Biało-Czerwonych, bo zabrakło go w pierwszym meczu przeciwko Holandii, a w starciu z Austrią wszedł dopiero w 60. minucie. Co więcej, wielu fanów uważa, że jego wejście na boisko... wcale Polakom nie pomogło, bo w momencie jego pojawienia się na murawie był remis, natomiast kilka minut później nasza drużyna straciła drugą bramkę.

Choć Polacy już nie mają szans na awans do fazy pucharowej, to muszą rozegrać jeszcze jedno spotkanie. Z pewnością humory w kadrze nie dopisują, ale Lewandowski miał swoją chwilę uśmiechu w dzień ojca. Anna Lewandowska pokazała, co Klara i Laura przygotowały dla swojego taty z okazji jego święta.

Anna Lewandowska opublikowała efekty pracy swoich córek na InstaStories. Jak się okazuje, Klara oraz Laura przygotowały dla swojego taty laurkę, jednak co ciekawe, nie została ona wykonana na papierze, a na... tablicy. Kredowy rysunek przedstawia rodzinę Lewandowskich, znalazło się na nim miejsce nawet dla ich psa Belli. – Dzień taty. Laurka od Klary i Laurki – napisała Anna Lewandowska opisując zdjęcie.