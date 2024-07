To do niego trafi tytuł MVP mistrzostw Europy? "To co pokazuje jest niewiarygodne"

Trudno wyrazić to, co wyprawia na boisku

Jest najmłodszym piłkarzem, który zagrał na Euro, a także najmłodszym strzelcem gola. Pięknym strzałem z lewej nogi pokonał w półfinale bramkarza reprezentacji Francji. - Gol Yamala był niesamowity - powiedział Jorge Felix w rozmowie z naszym portalem. - To co pokazuje jest niewiarygodne. A przecież ten chłopak niebawem skończy dopiero 17 lat. Trudno wyrazić to, co wyprawia na boisku. Jest najmłodszym piłkarzem w historii Euro i przez to wzrok wszystkich skupia się na nim. Jego gra przyciąga uwagę. Wszystkie pochwały pod jego adresem są zasłużone - tłumaczył.

Lamine Yamal namaszczony przez legendę futbolu. Tak zaczęła się jego znajomość z Leo Messim!

Naprawdę jest wyjątkowy

Po półfinale z Francją zaczęły pojawiać się głosy, że to właśnie Lamine Yamal powinien dostać nagrodę dla najlepszego piłkarza mistrzostw Europy. - Na pewno jest jednym z najlepszych: strzelił gola, ma asysty - przyznał Jorge Felix na naszych łamach. - Gra bardzo dobrze, jest widowiskowy. Prowadzi Hiszpanię po tytuł. Ale czy będzie najlepszy w całym turnieju? Zobaczymy, co wydarzy się w finale, jak w nim wypadnie. Oby zagrał tak jak z Francją, bo on naprawdę jest wyjątkowy. Myślę, że nagrodę dla MVP może dostać ktoś z trio: Yamal, Rodri i Fabian Ruiz - zasygnalizował pomocnik śląskiej drużyny.

Jan Urban tak zapamiętał Mikela Merino, bohatera meczu z Niemcami. Tym się wyróżniał, takie miał podejście as Hiszpanów [ROZMOWA SE]

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Sonda Czy Hiszpanię stać na zdobycie mistrzostwa Europy? Tak Nie