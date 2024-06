Traumatyczne przeżycie żony Mateusza Borka. Po tym, co zobaczyła w szpitalu była przerażona. Przejmujący wpis Joanny Borek

Anglicy mówiąc delikatnie w pierwszej fazie turnieju nie zachwycili, ale i tak wygrali grupę C. Wyspiarze zaczęli od zwycięstwa 1:0 z Serbią, a potem dwa razy zremisowali - 1:1 z Danią i 0:0 ze Słowenią. W efekcie w 1/8 finału zmierzą się w niedzielę ze Słowacją.

Mecz w Gelsenkirchen na antenach TVP skomentuje Borek do spółki z Robertem Podolińskim. Poza tym spotkaniem ten duet za mikrofonem pojawi się na Euro 204 jeszcze dwa razy - panowie relacjonować będą jeden z ćwierćfinałów i półfinałów.

Żona Mateusza Borka na Instagramie: Powiem tak: oby zawsze było zdrowie. I tego Wam i sobie życzę

Znany komentator od kilkunastu dni przebywa zatem w Niemczech, z kolei jego żona Joanna jest w Polsce. Wybranka serca Borka chętni dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych i w piątek zamieściła na Instagramie wzruszający wpis.

"Dziś była kontrolna tomografia Taty. Powiem Wam, że co się człowiek napatrzy w tych szpitalach to jego... cała reszta przestaje mieć znaczenie. Ja bardzo mocno stąpam po ziemi, ale zawsze z takich miejsc wychodzę "chora". Powiem tak: oby zawsze było zdrowie. I tego Wam i sobie życzę" - napisała Joanna Borek, zamieszczając do wpisu zdjęcie spod wejścia do jednego z warszawskich szpitali.

i Autor: instagram.com/asiaborek_ Wpis Joanny Borek na Instagramie