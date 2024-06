Turcy i Gruzini pobili się w Polsce po meczu Euro 2024! Zamieszki w Gorzowie. Wezwano policję

Mecz Turcja - Gruzja był pierwszym w historii tego drugiego kraju na mistrzostwach Europy. Jako że te w tym roku są rozgrywane w Niemczech, na trybunach zjawiło się mnóstwo Turków, a temperatura tego meczu była naprawdę gorąca. W Dortmundzie od rana panował alarm, a do zamieszek doszło na trybunach jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Samo spotkanie obfitowało jednak w zdecydowanie bardziej pozytywne emocje i głośno komentowano, że było jak na razie najlepsze w całym turnieju. Ostatecznie to Turcja wygrała 3:1, choć Gruzja miała swoje szanse. Po ostatnim gwizdku wielkie emocje uszły z kibiców obu drużyn w najgorszy możliwy sposób. I to nie w Dortmundzie, a w... Gorzowie.

Zamieszki w Gorzowie po meczu Turcja - Gruzja

Portal gorzowianin.com opublikował nagranie z zamieszek po meczu Turcja - Gruzja. Miały one miejsce w strefie kibica na Bulwarze Wschodnim w Gorzowie. Można tam oglądać mecze Euro 2024, a we wtorek z takiej opcji skorzystali Turcy i Gruzini. Około godziny 20, czyli tuż po ostatnim gwizdku, doszło pomiędzy nimi do bójki. Wszystko zostało nagrane i widać wielką szamotaninę, która mogła zakończyć się tragicznie - choćby wpadnięciem do Warty.

- Przed chwilą musiałem zadzwonić na policję w sprawie bójki kilku pijanych kibiców Gruzji i Turcji na bulwarze w strefie Euro po końcowym gwizdku. Wygrali Turcy, choć lepsza była Gruzja - mówił portalowi gorzowianin.com Jacek Bachalski, który oglądał mecz w tej strefie kibica. Poniżej prezentujemy nagranie z całego zajścia: