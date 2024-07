W takich słowach Robert Lewandowski podsumował Lamine Yamala. Kapitan reprezentacji Polski ma pewne obawy

Kibice nie mogą się doczekać wielkiego wydarzenia i rozstrzygnięcia, która z drużyn sięgnie po mistrzostwo Europy. W walce o to prestiżowe trofeum zostały reprezentacje Hiszpanii oraz Anglii. Oczy całego świata będą zwrócone na Lamine Yamala, czyli najmłodszego piłkarza na boisku, który 13 lipca 2024 roku skończył zaledwie 17 lat! Piłkarz Barcelony wielokrotnie już pokazywał się z bardzo dobrej strony w lidze hiszpańskiej, ale to co wyprawia na Euro w Niemczech przechodzi najśmielsze oczekiwania. Yamal w półfinałowym meczu z Francją popisał się fenomenalną bramką i był jednym z bohaterów tego spotkania.

Robert Lewandowski w taki sposób wypowiadał się o Lamine Yamalu. Zrozumiałe obawy

Robert Lewandowski na co dzień gra z Yamalem w Barcelonie. Pewien czas temu kapitan reprezentacji Polski odniósł się do jego wczesnego wejścia na taki poziom. - Boję się, że to dla niego za wcześnie. To jest jeszcze dziecko, on ma 16 lat. Pewnie nawet nie pamiętasz, co robiłeś w wieku 16 lat i co miałeś w głowie. [...] Uwielbiam go, próbuję mu też pomóc, ale zdaję sobie sprawę, jakie przeciwności losu i sytuacje są przed nim. Teraz jest fascynacja, ale zaraz zaczną się oczekiwania. Dlatego mówię: ten chłopak powinien żyć, mieć jeszcze dzieciństwo. [...] Będzie mu coraz trudniej. Jak jest lepszy, niech gra, ale czy mentalnie on jest gotowy na to? I to nie będzie odpowiedź na teraz. Głowa 16-latka nie jest gotowa na czytanie tego wszystkiego - podsumował.