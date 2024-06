Ale walka!

Wielkie emocje w bazie reprezentacji Polski. Pot lał się strumieniami, padał gol za golem!

To był legendarny mecz. W bazie reprezentacji Polski w Hanowerze doszło do towarzyskiego meczu ekipy PZPN z dziennikarzami. Choć żurnaliści przegrali 4:7, to wstydzić na pewno nie może się reprezentant „Super Expressu” Michał Skiba (32 l.), który zanotował dwie asysty! Wszystkiemu przyglądali się selekcjoner reprezentacji Michał Probierz i prezes PZPN Cezary Kulesza.