Akcja „Super Expressu” pomogła. Trzy polskie wicemistrzynie olimpijskie z nowymi mieszkaniami! Prezes PKOL zdradził nam szczegóły

- Sprawa jest załatwiona. Przy dobrej współpracy z firmą „Profbud” nasze trzy wicemistrzynie olimpijskie dostaną mieszkania – potwierdza nam prezes PKOL Radosław Piesiewicz. Grupa „Profbud” to firma deweloperska, sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej. - Jeśli sportowiec ma wyniki, staram się każdego z nich traktować na równi. Zdobyliśmy tylko jeden złoty medal, to należy trzy wicemistrzynie traktować równo. Doszliśmy szybko do porozumienia z panem Pawłem Malinowskim (prezes zarządu Grupy Profbud - red.) w tej kwestii - dodaje Piesiewicz.

Sukces akcji „Super Expressu”, będzie mieszkanie dla Julii Szeremety. Jan Tomaszewski: Brawo! Wasza akcja musiała przynieść skutek!

Zdradza nam także okoliczności ustaleń z szefem „Profbudu”. - Rozmawialiśmy już w momencie, gdy siatkarze doszli do finału i mogli zdobyć złoty medal, więc też mieliśmy coś w o planach. To nie wyszło, gdyż siatkarze przegrali finał, a wyszło coś innego, że wszystkie srebrne medalistki dostaną mieszkania, co bardzo mnie cieszy – mówi prezes PKOL. Co stałoby się, gdyby do grona złotych medalistów dołączyła drużyna siatkarzy? - Po głowie chodziło nam, żeby w przypadku złotego medalu wręczyć nagrodę w postaci mieszkania każdemu z trzynastu siatkarzy, i była to inicjatywa prezesa Malinowskiego - zdradza Piesiewicz.

