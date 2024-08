Sukces akcji „Super Expressu”, będzie mieszkanie dla Julii Szeremety. Jan Tomaszewski: Brawo! Wasza akcja musiała przynieść skutek!

Przed igrzyskami informowano, że mieszkanie od partnera PKOl-u otrzyma tylko zdobywca złotego medalu. W takiej sytuacji tę nagrodę dostałaby tylko Aleksandra Mirosław. „Super Express” od początku nie miał jednak wątpliwości, że Julii Szeremecie również należy się mieszkanie. W finale igrzysk przegrała bowiem z kontrowersyjną Lin Yu-Ting, w przeszłości dyskwalifikowaną za rzekome oblanie testów na płeć. Na nasz apel szybko zareagowano. Profbud poinformował, że Szeremeta otrzyma mieszkanie tak, jakby była złota. Mało tego! Dostaną je również pozostałe dwie zawodniczki ze srebrnymi medalami: Klaudia Zwolińska i Daria Pikulik.

Jan Tomaszewski: To świetnie, że Julka otrzyma mieszkanie!

- Brawo, gratulacje dla „Super Expressu” za waszą akcję! - mówi Jan Tomaszewski. - Wiedziałem od początku, że ta akcja musi przynieść skutek! Nawet dziecko w przedszkolu by to zrozumiało. Jest to jakaś rehabilitacja PKOL-u, który powinien nie dopuścić Julki do walki z tą osobą. Przecież nie miała żadnych szans na zwycięstwo. Ja to nazywam tak: „nie ta kategoria hormonalna” – podkreśla Tomaszewski i dodaje: - Kwas jednak pozostaje. Moim zdaniem szef MKOL-u Thomas Bach powinien natychmiast podać się do dymisji! - kończy Tomaszewski.

Znani sportowcy i gwiazdy popierają apel "Super Expressu". Chodzi o mieszkanie dla Julii Szeremety

Julia Szeremeta wróciła do Polski ze srebrnym medalem olimpijskim