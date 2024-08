Aleksander Kwaśniewski nie hamował się w sprawie Przemysława Babiarza! Mocne słowa w sprawie dziennikarza, chodzi o głośną aferę!

Dramatyczne chwile Wojciecha Nowickiego. Te słowa trenerki młociarza nie pozostawiają złudzeń, to może zaboleć

Aleksander Kwaśniewski postanowił odnieść się do zamieszania wokół Przemysława Babiarza na Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dziennikarz telewizji publicznej został chwilowo zawieszony w swoich obowiązkach przez to, że skrytykował wydźwięk piosenki "Imagine" autorstwa Johna Lennona. Zachowanie przedstawiciela publicznego nadawcy nie spodobało się byłemu prezydentowi RP - Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Były polityk powiedział wprost, że skoro Babiarz nie potrafi opanować politycznych zapędów w swoim komentarzu, to nie powinien komentować.

Aleksander Kwaśniewski szczerze o Przemysławie Babiarzu. Odniósł się do afery

Jak powiedział były prezydent RP, zachowanie Babiarza na wizji nie było dobre i sam dziennikarz powinien przemyśleć miejsce swojego zatrudnienia.

- Podpisuję się pod tym, co napisał Donald Tusk. Zachowanie dziennikarza, w myśl zasad panujących w telewizji, było niewłaściwe. Ale reakcja władz stacji – przesadzona i niepotrzebna. Jeśli redaktor Babiarz ma silne poglądy polityczne to może powinien zmienić pracę i nie zajmować się sportem. A skoro wszyscy o tym wiedzieli wcześniej i zdecydowali, że będzie komentować ceremonię otwarcia, to późniejsze zawieszenie i odwieszenie dziennikarza było niepoważne - powiedział Kwaśniewski.