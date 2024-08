i Autor: PAWEŁ SKRABA / SUPER EXPRESS To oni mają duże szanse na złoto!

musiała sama to sprawdzić

Anita Włodarczyk zaszalała w łóżku. Wszystko zostało nagrane, w ogóle się nie hamowała

Jacek Ogiński 17:33 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Igrzyska olimpijskie Paryż 2024 trwają w najlepsze, ale od ich początku pojawiało się sporo kontrowersji. Jedną z nich na pewno były kartonowe łóżka, które obserwowaliśmy już wcześniej choćby w Tokio. Spora część sportowców narzekała na to, że są niewygodne czy za krótkie. Polacy zamawiali nawet... przedłużki do nich. Fani mieli wątpliwości co do jakości wspomnianych łóżek, więc na ich solidny test zdecydowała się... Anita Włodarczyk.